Son Dakika Haberleri: Başkan Genç'in Hafta Sonu Mesaisi

Başkan Genç'in Hafta Sonu Mesaisi

14 dakika önce

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlarla birlikte vatandaşların mevlit, asker uğurlaması ve nişan törenlerine katılıp esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Genç'in Hafta Sonu Mesaisi, System.String[]
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlarla birlikte vatandaşların mevlit, asker uğurlaması ve nişan törenlerine katılıp esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Turgay Genç, haftasonu mesaisinin ilk günü Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarları, belediye bürokratları ve partisinin ilçe yönetimi ile birlikte 3 çiftin nişan yüzüklerini taktı. Meclis üyesi Ramazan Bahşi'nin yeğeni Hilal Bahşi ve Doğan Çalışkan'ın Karaman Kapalı Pazar yerinde yapılan nişan merasimine katılan Başkan Genç, çiftin yüzüklerini takıp evliliğe giden yolda atılan ilk adımlarında mutluluk diledi. Döşemealtı Belediye Başkanı yine aynı akşam Belediye personeli İbrahim Erbi ve Merve Kaçar ile Yeşilbayır mahallesinden Erdoğan İnce'nin kızı Gamze İnce ve Fatih Gencer'in nişan törenine katılıp yüzükleri taktı ve hem genç çifti hem de ailelerini tebrik etti.

Belediye Personeli Bülent Özkan'ın vefat eden anneannesinin taziyesine katılan Genç daha sonra Başköy Mahallesinden Osman Ateş'in mevlit törenine katıldı. Başkan Turgay Genç, geçtiğimiz günlerde Ekşili mahallesinde evinde yangın çıkan Mevlüt Gökçe'yi ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerini hem de her türlü destek ve yardımı sağlayacakları sözünü verdi. Başkan Genç daha sonra Bademağacı Mahallesinden vefat eden Hasan Akan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vatandaşların nişan, mevlit ve taziye ziyaretlerine katılan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Ekşili, Camili, Ilıca, Karaveliler, Kovanlık ve Bademağacı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehaneleri ziyaret ederek buradaki mahalle sakinleriyle çay içip sohbet eden Başkan Genç'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mahalleli gençler Turgay Genç ile fotoğraf çektirirken kimi mahalle sakinleri de sofralarında ağırladı. Başkan Genç, akşam saatlerinde; Altınkale mahallesinden kuzenler Adem Feten ile Kovanlık mahallesinden Mehmet Ünlü'nün asker eğlencesine katılarak Mehmetçiklere hayırlı teskereler diledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:38 Kaynak: İHA

Döşemealtı, Turgay Genç, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Chelsea, Crystal Palace'ı Deplasmanda Tek Golle Geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selefi olan Nurettin Sözen'in Sözlerine Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Neden Binali Yıldırım'ın Aday Gösterildiğini İlk Kez Açıkladı Yılmaz Erdoğan'dan, Cem Yılmaz'a Tam Destek!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 10:52:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Genç'in Hafta Sonu Mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]