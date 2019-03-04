Son Dakika Haberleri: Başkan Genç'in Yoğun Hafta Sonu Mesaisi

Başkan Genç'in Yoğun Hafta Sonu Mesaisi

25 dakika önce

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, hafta sonu mevlit, düğün ve asker eğlencesi gibi etkinliklere katılarak ilçe sakinlerinin yanında yer aldı.

Başkan Genç'in Yoğun Hafta Sonu Mesaisi, System.String[]
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, hafta sonu mevlit, düğün ve asker eğlencesi gibi etkinliklere katılarak ilçe sakinlerinin yanında yer aldı.

Genç, hafta sonu mevlit, düğün ve asker eğlencesi gibi etkinliklere katılarak ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Cumartesi gününe ilçe esnafı Şenol Taşar'ın düzenlediği kahvaltı programına katılarak başlayan Genç, daha sonra Kovanlık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl iş kazası sonucu hayatını kaybeden Sinan Sağlam için düzenlenen mevlide, ardından da ilçenin en uzak mahallelerinden Ahırtaş'ta Hüseyin Nohut'un mevlidine katıldı.

Ilıca Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Genç, daha sonra ilçe esnaflarından Mustafa Kalkay'ın kızı Hatice Naz'ın doğum gününe katıldı. Genç, daha sonra Bahçeyaka Mahallesi'nde bir sitede vatandaşlarla buluştu. Hatice Çakır ile Mustafa Ümit'in nişan yüzüklerini takan Başkan Genç, Burcu-Akif Korkmaz ile Elif-Serhat Atlıoğlu'nun da nikahlarını kıydı. Daha sonra Melike-Hüseyin Koç çiftinin düğününe katılıp, çiftlere mutluluklar diledi.

Başkan Genç pazar gününe ise ilçede yaşayan Ispartalılarla kahvaltıda buluşup, ilçeye kazandırılan projeleri anlattı. Kömürcüler Mahalle sakinlerinden Rahmetli Abdullah Okudan ve eşi Ayşe Okudan için okutulan mevlid törenine katılan Genç, ardından Yeşilbayır Mahallesi'nde merhume Hacı Hanife Köse için okutulan Mevlide katıldı. Başkan Turgay Genç, Uzunkuyu Parkı'nda bir araya geldiği vatandaşları dinledi. Genç, pazar günü mesaisini belediye personeli Tolga - Esra Dingil çiftinin düğün töreniyle noktaladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:29 Kaynak: İHA

Politika
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