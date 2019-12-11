Başkan Genç, kamyoncu esnafıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Genç, kamyoncu esnafıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Genç, kamyoncu esnafıyla buluştu

6 saat önce

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçede faaliyet gösteren S.S. 36 No'lu Döşemealtı Yeniköy Organize Sanayi Kamyoncular ve Çekiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde kamyoncu esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Genç, kamyoncu esnafıyla buluştu, System.String[]

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçede faaliyet gösteren S.S. 36 No'lu Döşemealtı Yeniköy Organize Sanayi Kamyoncular ve Çekiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde kamyoncu esnafıyla bir araya geldi.


Geleneksel hale gelen kahvaltı buluşmasında Başkan Genç'e Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, Kooperatif Başkanı Bayram Karateke, Döşemealtı Muhtarlar Derneği Başkanı Alkan Altun, Antalya Bölge Trafik (Merkez Bölge) Şube Müdürü Hüseyin Çalhan eşlik etti.


Bu buluşmayı geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Genç, "Soför ve esnaf kardeşlerimin sorunları elbette benim de sorunum. Bunların çözümü için bu toplantıların büyük faydası oluyor. İlçemiz hızla büyüyen ve gelişen bir bölge. Özellikle kentin giriş noktası olması hem Doğu hem de batı aksında kapı görevi görmesi ilçenin önemini daha da artırıyor. Siz kamyon nakliyat esnafının çok daha büyük ve her türlü ihtiyaca cevap verecek yeni bir alan yaratılması için Şoförler Odası Başkanım Niyazi Özçelik ile çalışmalar yapıyoruz" dedi.


Antalya Bölge Trafik (Merkez Bölge) Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, kamyoncu esnafını özellikle kış aylarında çok daha dikkatli olmaları konusunda uyararak, kış lastiği, hız limitleri ve uykusuz olarak yolculuk yapılmaması konusunda duyarlı olmaya davet etti. - ANTALYA

Turgay Genç, Döşemealtı, Yeniköy, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
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