Başkan Genç, Karayolları 10. Bölge Müdürü Aşık ile görüştü - Son Dakika

Başkan Genç, Karayolları 10. Bölge Müdürü Aşık ile görüştü

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında görüştü.

Başkan Genç, Karayolları 10. Bölge Müdürü Aşık ile görüştü, System.String[]

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç ve Aşık görüşmede, ilçe ulaşımı rahatlatacak Kanuni Bulvarı, Boztepe tünelleri ve Çömlekçi'ye yapılması planlanan yol ve projeler hakkında konuştu.

Projelerle ilgili Başkan Genç'e bilgi veren Aşık, kamu yatırımlarında en çok finansman harcanan projelerin yollar olduğunu belirtti.

Karadeniz Bölgesi'nde kamulaştırma maliyetleri, dağlık jeolojik yapı ve iklim şartlarından dolayı bir birim yolun maliyetinin yüksek olduğunu ifade eden Aşık, şunları kaydetti:

"Özellikle şehir içi ulaşımda kamulaştırma bedelleri önümüzde en büyük engel olarak duruyor. Buna rağmen son yıllarda ulaşım konusunda çok ciddi bir mesafe katettik. Devletimizin bütün imkanlarını kullanarak şehir içi trafiğini rahatlatacak olan başta Kanuni Bulvarı ve onun devamı olan Boztepe tünelleri ve viyadükleri gibi çok maliyetli projeleri kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. İnşallah bu projeler tamamlandığında şehir içi ulaşım önemli ölçüde rahatlayacak."

Başkan Genç de belediye olarak en büyük giderlerinin yol yapımına harcadıkları kaynaklar olduğunu belirtti.

Göreve geldiği günden beri yol çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü aktaran Genç, şu bilgileri paylaştı:

"İlçemizdeki ana faaliyet alanlarımızdan birini de yollar oluşturuyor. Bu anlamda ilçemizde ulaşım ve trafik sorununu çözmek için birçok projeyi tamamladık. Diğer yandan da programımıza uygun olarak yol çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle kırsal ve merkez mahallelerimizde yol standartlarını oldukça yükseğe çektiğimizi ifade etmeliyim. Bir yandan asfaltlama ve betonlama

çalışmalarımızı yürütürken diğer yandan da mevcut yollarımızda bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda yeni yol açma çalışmalarımız sürüyor."

Ahmet Metin Genç, Mehmet Aşık, Ortahisar, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Genç, Karayolları 10. Bölge Müdürü Aşık ile görüştü - Son Dakika

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