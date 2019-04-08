Son Dakika Haberleri: Başkan Genç Mazbatasını Yarın Alacak

Başkan Genç Mazbatasını Yarın Alacak

1 saat önce

Yerel Seçimlere Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili adayı olarak giren ve ikinci kez başkan seçilen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç mazbatasını yarın alacak.

Başkan Genç Mazbatasını Yarın Alacak, System.String[]
Yerel Seçimlere Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili adayı olarak giren ve ikinci kez başkan seçilen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç mazbatasını yarın alacak.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı'nın itirazları neticesinde devam eden adliye aşaması bugün itibariyle sona erdi. Geçen pazartesi günü İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itiraz reddedilmiş ancak İl Seçim Kurulu itirazı kabul etmiş ve 51 sandıkta yapılan geçersiz oyların yeniden sayımı yapılarak 105 olan oy farkı 94'e düşmüştü.

Cumhur İttifakı bunun üzerine Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu ancak itiraz bugün itibariyle reddedildi. Bu kararla Döşemealtı Belediye Başkanlığını ikinci kez kazanan Turgay Genç yaptığı açıklamada "Döşemealtı'nda halkımızın dediği oldu. Yüksek katılımlı ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilen seçimin İlçemize, Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Genç, yarın saat 11.00'da mazbatasını alarak yeni dönem için görevine başlayacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:55 Kaynak: İHA

Turgay Genç, Döşemealtı, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti AB'den General Electric'e 52 Milyon Euro Para Cezası Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 19:01:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Genç Mazbatasını Yarın Alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]