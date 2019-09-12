Son Dakika Haberleri: Başkan Genç, minik öğrencilerle aynı sırada
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Başkan Genç, minik öğrencilerle aynı sırada

16 dakika önce

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2019-2020 öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki bazı okulları ziyaret etti.

Başkan Genç, minik öğrencilerle aynı sırada, System.String[]

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2019-2020 öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki bazı okulları ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerini ileten Genç, okul yöneticileri ve öğretmenleri de dinledi.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yeni öğretim yılı dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki birimleri ziyaret eden Başkan Genç, ardından Yeniköy İlk ve Ortaokuluna geçti. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Genç, eğitimcilere başarı dileklerini iletti.


Genç'in bir sonraki durağı Yeşilbayır İlkokulu oldu. Genç, burada da okul yöneticileri ve öğretmenleri dinledi. Öğrenciler, sınıfları da gezen Genç ile Başkan Yardımcısı Bülent Yörük, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Bahşi'ye çiçek takdim etti. Genç, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle aynı sırada oturup hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Turgay Genç, Döşemealtı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
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