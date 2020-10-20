Başkan Genç muhtarları unutmadı - Son Dakika

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde mahalle muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar Günü'nde, ilçede bulunan birçok muhtarlık ofisini ziyaret eden Başkan Turgay Genç, mahalle muhtarlarına özel gün anısına hazırlanan hediyelerini verdi. Muhtarların en yakın mesai arkadaşları olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Genç akşam da yine Döşemealtı Mahalle Muhtarları Derneğinin düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Muhtar ziyaretinde mahallelerin sorunlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunan Başkan Genç, mahalle muhtarlarının demokrasilerin mihenk taşı olduğunu söyledi.

"Özveriyle çalışıyorlar"

İlçede yaşayan her bireyin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Genç, " Mahalle muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızın çok daha iyi hizmet alabilmesi ve çok daha güzel bir Döşemealtı'nda yaşaması için çalışıyoruz. Vatandaşla kamu arasında en büyük köprü görevini yerine getiren yeri geldiğinde gece gündüz mahallesi için büyük bir özveriyle çalışan mahalle muhtarlarımızın gününü kutluyorum" dedi. - ANTALYA