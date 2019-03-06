Son Dakika Haberleri: Başkan Genç, Sanayi Esnafına Misafir Oldu

Başkan Genç, Sanayi Esnafına Misafir Oldu

40 dakika önce

Döşemealtı Sanayi Sitesi esnafına konuk olan Başkan Turgay Genç, esnafın sorunlarını dinledi.

Başkan Genç, Sanayi Esnafına Misafir Oldu, System.String[]
Döşemealtı Sanayi Sitesi esnafına konuk olan Başkan Turgay Genç, esnafın sorunlarını dinledi. Geleneksel kahvaltı programında esnafla bir araya gelen Başkan Genç, çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Son 5 yılda Döşemealtı'na 100'ün üzerinde proje hazırlayıp hemen hemen tamamının hizmete açıldığına vurgu yapan Başkan Turgay Genç, Döşemealtı'na yapılan her yatırımın bölgemizin kalkınmasına, vatandaşımızın refahına ve esnafımızın kazancına vesile olacağına inandığını söyledi.

Başkan Turgay Genç "2014 yılından bu yana hemen her yıl siz değerli esnaf kardeşlerimle bir araya gelip sorunlarınızı dinliyor, çözüm üretiyoruz. Üretmeye de devam edeceğiz. Ulaşım ve iş verimliliğinin artması amacıyla Sanayi Sitesi'ni Antalya- Burdur karayoluna bağlayan yaklaşık 2.5 kilometrelik yolu asfaltlayarak hizmete açtık, ara yolların bakım, onarım ve tamiratını yaptık, çevre düzenlemeleri yaptık, dolayısıyla esnafımızın taleplerine duyarsız kalmadık" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:00 Kaynak: İHA

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