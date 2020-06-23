Başkan Genç'ten, Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrasında çıkan olaylara tepki - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Aytemiz Alanya spor ile Trabzonspor'un dün deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor yöneticilerini, Trabzonspor camiasına yönelik sarf ettikleri küfürlerden dolayı kınadığını belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, spor camiasında son derece beyefendi, mütevazı, alçak gönüllü ve sabırlı kişiliğiyle tanındığını vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Maalesef üzülerek görmekteyiz ki futbolu bir spor olmaktan öte, kavga ve kamplaştırma aracı olarak gören pespaye zihniyetler hala bazı takımlarımızda varlığını sürdürüyor. Oysa ki bütün spor kulüplerinin ortak amacı sporun varlık gayesi olan dostluk ve kardeşlik ruhunu ön plana çıkarmak olmalıdır. Alanyaspor yöneticilerinin seyircisiz oynanan bir maçta, ilk andan maç bitimine kadar kulüp yöneticilerimizin ve futbolcularımızın hem şahıslarına hem de ailelerine yönelik sarf ettiği son derece çirkin ve galiz küfürler hiçbir şekilde mazur görülemez. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun başkanımızın merhum annesine küfür etmesi ve hayatında ağzına hiç alkol almamış başkanımızı 'sarhoş' diye lanse etmesi hayasızca ve ahlaksızca açıklamalardır. "

Genç, spor ahlakı söz konusu olunca Ağaoğlu ve yönetiminden en ufak bir şüphe duymadıklarına dikkati çekerek, Trabzonspor'un ve yönetimin sonuna kadar arkasında olduğunu ifade etti.

"Trabzonspor'umuz hiçbir zaman adalet arayışından vazgeçmemiştir"

Her platformda Trabzonspor'un hakkını savunacağını ve bu konuda en önde yürüyeceğini de aktaran Genç, yönetimin alacağı her türlü karara destek olacağını kaydetti.

Genç, bazı yönetici ve futbolcuların şahsi egoları ve menfaatleri uğruna futbola çok büyük zararlar verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür tahrik edici ve spor ahlakıyla bağdaşmayan yollara başvurmak aslında gerek sportif anlamda gerekse maddi ve manevi olarak bir acziyetin ifadesidir. Yoksa ahlaken ve fiziken kendini yeterli hisseden hiçbir kulüp bu tür etik dışı yollara başvurmaz. Sporu birleşme ve kaynaşma aracı olarak görmeyen çevreler ne yazık ki şahsi egoları uğruna en büyük zararı yine spora ve özel anlamda ise futbola vermektedirler. Bu tür girişimlerde bulunanlar hem spor kulüpleri hem de taraftar grupları arasında giderilmesi mümkün olmayan kırgınlıklara ve düşmanlıklara neden olmaktadır."

Trabzonspor camiasının adalet mücadelesini yürütürken hiçbir zaman kişilerin ya da kulüplerin şahsi maneviyatına halel getirecek yollara tevessül etmediğini belirten Genç, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Spor söz konusu olunca şahsi menfaatlerimizi ve hesaplarımızı bir kenara bırakarak sporun en güzel hasletleri olan kardeşlik, dayanışma, dostluk ve centilmenlik yönünü her zaman en ön plana taşımalıyız. Bugüne kadar gerek hakemler eliyle, gerekse federasyon eliyle defalarca hakkı gasp edilmiş olan Trabzonspor'umuz hiçbir zaman adalet arayışından vazgeçmemiştir. Bu adalet arayışını sürdürürken Trabzonspor camiası asla kanun ve nizamdan vazgeçerek kişilerin ve kulüplerin şahsi maneviyatına halel getirecek yollara tevessül etmemiştir. Alanyaspor yöneticilerini de güzide Trabzonspor'umuz gibi bütün spor müsabakalarında ahlaklı, edepli ve itidalli olmaya davet ediyorum."