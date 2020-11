Başkan Genç'ten "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" mesajı - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, kadına yönelik şiddetin dünyanın ortak sorunu olduğunu ve bununla mücadelenin bütün insanlığın görevi olduğu belirtti.

İnsan hak ve hürriyetlerinde yaşanan olumlu gelişmelerin kadın hakları söz konusu olduğunda istenilen seviyede olmadığını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Medeniyetimiz her alanda hızlı bir şekilde gelişip ilerlerken hala daha bütün dünyada kadınlara yönelik, ucu ölüme, sakatlanmaya ve telafisi mümkün olmayan büyük travmalara neden olan şiddet olayları yaşanmakta, kadınlar cinsiyetçi davranışlara ve mobinge maruz kalmaktadır. Kadına yönelik şiddeti önleyici hukuksal mevzuatlara her yıl yenilerinin eklenmesine rağmen hem ülkemizde hem de bütün dünyada kadına yönelik şiddet olayları yüreğimizi dağlamaktadır. Kadınlar yaratılış özelliği olarak sadece cinsiyet yönüyle erkeklerden farklıdır. Bu cinsiyet farkı temel insan hak ve özgürlükleri söz konusu olduğunda asla kadınlar için bir dezavantaj olarak algılanmamalı. Cinsiyet farkından dolayı kadınlarımıza asla sözlü ya da fiziksel şiddet uygulamamalıyız, ötekileştirmemeliyiz ya da onları hakir görücü, değersizleştirici, önemsizleştirici davranışlara tevessül etmemeliyiz."

İnanç ve medeniyetin her zaman kadınları yücelttiği ve onların hak ve hürriyetlerini güvence altına aldığını aktaran Genç, "Bu kadim değerler hayatımız boyunca kadınlara yönelik davranışlarımızda bizlere rehberlik ediyor. İnsanlığın her alanda yakaladığı gelişme seviyesine uygun olarak umudumuz, bütün dünyada kadınlara yönelik sözlü ve fiziksel her türlü şiddetin son bulmasıdır." ifadelerini kullandı.