Başkan Genç'ten kadınlara mesire alanı müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Genç'ten kadınlara mesire alanı müjdesi - Son Dakika

Başkan Genç'ten kadınlara mesire alanı müjdesi

6 saat önce

Döşemealtı Belediyesinin proje ortağı olduğu Kadın Çiftçi Akademisine katılan kadınlarla Döşemealtı Belediyesi Düzlerçamı Mesire alanında öğle yemeğinde buluşan Başkan Genç, eğitimin sonuna yaklaşan kadınlara Mesire alanını beğenmeleri durumunda bölgede satış alanı oluşturulacağı müjdesini verdi.

Başkan Genç'ten kadınlara mesire alanı müjdesi, System.String[]

Döşemealtı Belediyesinin proje ortağı olduğu Kadın Çiftçi Akademisine katılan kadınlarla Döşemealtı Belediyesi Düzlerçamı Mesire alanında öğle yemeğinde buluşan Başkan Genç, eğitimin sonuna yaklaşan kadınlara Mesire alanını beğenmeleri durumunda bölgede satış alanı oluşturulacağı müjdesini verdi.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı Belediyesi'nin de paydaş olduğu, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanlığı ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde kurulan "Kadın Çiftçi Akademisi" katılımcılarıyla Mesire Alanın da bir araya geldi.


Tarımsal üretime dahil olan kadın çiftçilerin zihinsel ve pratik dönüşümünü sağlamak üzere hayata geçirilen "Kadın Çiftçi Akademisi Projesi" Aralık ayından bu yana Döşemealtı Belediyesi Meclis salonunda haftanın 2 günü 3'er saatlik programlarla devam ediyor. Nisan ayında sona erecek proje kapsamında Antalya- Burdur Karayolu üzeri, Düzlerçamı Mesire Alanı ve Çığlık'ta satış alanları kurulacak.


Özellikle yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlayan Düzlerçamı Mesire alanını kadınlara tanıtmak ve satış alanları yapılabilecek bölgelerin tespiti için düzenlenen yemeğine katılan kadın çiftçiler, Başkan Turgay Genç'e teşekkür etti. Belediye Başkanı Genç, "Eğitimlerinizin ardından sizler için yapacağımız alanlarda kendi el emeği göz nuru ürünlerinizi, satarak aile ekonominize katkı sağlayacaksınız. Eğitimin ardından kooperatifleşmenizi ve daha fazla ürün çeşitliliği ile hızla kalkınmanızı sağlamak istiyoruz. Bu nedenle başta Mesire alanımız olmak üzere Antalya-Burdur karayolu ve Çığlık mahallelerinde satış alanları planlıyoruz" dedi.


Belediye Başkanı Turgay Genç kadınların sorularını da yanıtladı - ANTALYA

Döşemealtı, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:52 Kaynak: İHA
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