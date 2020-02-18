Başkan Genç, Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği yönetimini ağırladı - Son Dakika

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Müslim Kahveci ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.



Antalya Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Müslim Kahveci, Yönetim Kurulu üyeleri Nedim Engin, Salih Can, Yasin Akal ve Sevgi Atalay, Belediye Başkanı Turgay Genç'i makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Kahveci, Turgay Genç'i 24 Şubat Trabzon'un kurtuluşu nedeniyle dernek binasında yapacakları etkinliğe davet etti. Müslim Kahveci, "Döşemealtı'nı yakından takip ediyoruz. Bölgenin gelişimi için yaptığınız reform niteliğindeki hizmetleri takdir ediyoruz. Sizi de Trabzon'un kurtuluşu etkinlikleri kapsamında yapacağımız gecede lahana çorbası, mısır ekmeği ve horona davet ediyoruz" diye konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Genç, sivil toplum örgütleri ve hemşehri dernekleriyle uyum içinde çalıştıklarını söyleyerek, "İlçemizde 300'ün üzerinde Trabzon'lu hemşehrimiz var. Bende eşim nedeniyle Karadenizli sayılırım. Kurtuluş günü etkinliğine katılmaktan onur duyarım" dedi.



Ziyaretin ardından dernek üyeleri Başkan Turgay Genç'e kemençe hediye etti. - ANTALYA