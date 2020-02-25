Trabzon Türk İslam Sanatları Grubu'nun düzenlediği karma sergiyi gezen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Türk İslam sanatlarının en güzel şekilde teşhir edildiği, hepsi birbirinden değerli, el emeği göz nuru eserleri görmekten bir belediye başkanı olarak gurur duyuyorum" dedi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile birlikte Trabzon Türk İslam Sanatları Grubu'nun İl Kültür Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlediği karma serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergide; hat, ebru ve minyatür sanatlarıyla ilgili eserleri tek tek inceleyen Başkan Genç, sanatçıları tebrik ederek, memnuniyetini dile getirdi.



Sanatçılardan eserleriyle ilgili bilgi alan Başkan Genç, böyle bir serginin ortaya çıkmasının Trabzon'da güçlü bir sanat altyapısının varlığının göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Genç, "Sanat şehri Trabzon'da böyle bir serginin düzenlenmiş olmasını çok anlamlı buluyorum. Metrekaresine en çok sanatçı düşen şehir diye hep övünüyoruz ya, işte bu sergi de bunun delillerinden bir tanesidir. Gerçekten de Türk İslam sanatlarının en güzel şekilde teşhir edildiği, hepsi birbirinden değerli, el emeği göz nuru eserleri görmekten bir belediye başkanı olarak gurur duyuyorum. Bu tür etkinliklere Ortahisar Belediyesi olarak her zaman destek olduğumuzu, bundan sonra da olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Burada teşhir edilen eserlere hayranlık duymamak, gıpta etmemek gerçekten mümkün değil. Bunlar medeniyetimizin özünden çıkmış ve bütün dünyaya yayılmış sanat dallarının icra edildiği eserler. İlimizden Türk İslam medeniyetine özgü sanat dallarıyla ilgili böylesine güzel eserlerin çıkması Trabzon'un kültür ve sanat altyapısının ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesi niteliğinde" dedi. - TRABZON