Son Dakika Haberleri: Başkan Genç Tüfad'ı Ziyaret Etti

Başkan Genç Tüfad'ı Ziyaret Etti

1 saat önce

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu ve AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile TÜFAD'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Başkan Genç Tüfad'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu ve AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile TÜFAD'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, TÜFAD Başkanı Hayrettin Tekelioğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Genç'in, Ortahisar Belediyesi'nin sportif faaliyetlere sağladığı destek konusunda bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, Trabzon'un bütün Türkiye'ye ve dünyaya adını sporla duyurduğunu kaydederek, "Sporun bu şehir için anlamını ve önemini çok iyi biliyoruz ve bu nispette de sportif faaliyetlere her zaman destek oluyoruz. Futbol ön planda olmak üzere Trabzon için sporun anlamını ve önemini çok iyi biliyoruz. Bu şehir spor sevdalısı bir şehir." ifadesini kullandı.

Amatör spor kulüplerine ve bireysel sporculara da destek olduklarını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sportif faaliyetlere yönelmesi için Yaz Futbol Okulu, oryantiring şampiyonası gibi pek çok projeyi hayata geçirdik. Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok turnuvaya sponsor olduk. Diğer yandan yüzme kursları açarak deniz kenti Trabzon'da çocuklarımıza yüzme öğretiyoruz. Gençlerimizin ruhi ve fiziki gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Amatör spor kulüplerimizin ve bireysel sporcularımızın ekipman ihtiyaçları noktasında ciddi talepleri oluyor. Bunları yerine getirmeye gayret ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:39 Kaynak: AA

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