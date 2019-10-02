Başkan Genç, yaya geçidi nöbetinde

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ülke genelinde 20 bin yaya geçidinde kolluk personeli ikişer saat yaya nöbeti tuttu. Döşemealtı ilçesinde Kaymakam Cengiz Cantürk Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi önünde, Belediye Başkanı Turgay Genç'de Yeşilbayır İlkokulu önünde yaya nöbeti tutup, araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.



2019 yılının Yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesiyle ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Başta okullar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları ile diğer yaya geçitlerinde " Yaya Geçitlerinin Nöbetçiyiz" sloganıyla etkinlik yapıldı.



Ülke genelinde 20 bin yaya geçidinde kolluk personelinin katılımıyla ikişer saat tutulan yaya nöbetinde Yeşilbayır İlkokulu önünde görev alan Başkan Genç, görevli polis memuruyla birlikte, sürücülere ve yayalara, proje ve yaya önceliğiyle ilgili bilgiler verip uyarılarda bulundu.



Daha sonra Yeşilbayır Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi'ne geçen Genç, yaya nöbetine Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk ile birlikte devam etti. Genç, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak, ilk geçiş hakkını yayalara vermeleri konusunda bilgilendirme yaptık" dedi. - ANTALYA