Başkan, gençlerle şehitler için sabah namazında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan, gençlerle şehitler için sabah namazında buluştu - Son Dakika

Başkan, gençlerle şehitler için sabah namazında buluştu

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Camiinde düzenlenen "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" programı kapsamında gençlerle bir araya gelerek şehitler için dua ettiler.

Başkan, gençlerle şehitler için sabah namazında buluştu, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Camiinde düzenlenen "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" programı kapsamında gençlerle bir araya gelerek şehitler için dua ettiler.


Hunat Camii'nde sabah namazında şehitleri anmak ve şehitlere rahmet okumak için bir araya geldiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak çeşitli vesileler ile toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek, paylaşmak ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacı ile etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulması ve Türkiye'nin sıkıntılarını aşması ve daha da güçlenmesi için bu sabah birlikte dualar ettik. Bu etkinlikler ile toplumsal barışa katkı sağlamak açısından oldukça yararlı. Çünkü gün birlik ve beraberlik olma günüdür. Bu sabah burada Cenabı Allah nasip etti bu aziz cemaatimiz ve sevgili evlatlarımızla beraber sabah namazını kıldık. Allah'a ne kadar şükür etsek az. İdlib şehitlerimiz ve bütün şehitlerimiz için duada buluşalım istedik. Bu millet için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, Allah onlardan razı olsun." dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, sabah namazı sonrası kurulan iki çadır ile cami cemaatine Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ile birlikte çorba ikramında bulundu. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:54 Kaynak: İHA
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