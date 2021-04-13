Başkan Gerenli: "Artık tahammülümüz kalmadı" - Son Dakika

"Dere ıslahı hemen şimdi!"

Tarihi taş köprüde bir yayanın yaralanması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrası konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, "Artık bir tek vatandaşımızın dahi canının yanmasına tahammülümüz kalmadı. Belediyemiz tarafından tarihi taş köprümüzün yayalaştırılması için alternatif yolumuzun hazırlanması, gerekli bütün çalışmaların yapılmasına rağmen DSİ'nin 11 ay önce ihalesi yapılan köprülerin yapımına neden başlamadığını anlamak gerçekten çok zor. Bu köprülerin yapılması için kaç kişinin canının yanması gerekiyor?" dedi.

Tarihi köprünün yayalaştırılması için Lüleburgaz Belediyesi'nin yaptığı alternatif yol güzergahında DSİ tarafından 2 adet köprünün ihalesine çıkılmasına rağmen 11 aydır yapılamaması vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar sosyal medya ve diğer mecralarda tepkilerini yüksek sesle dile getirirken yaşanan olayla ilgili Başkan Gerenli önemli açıklamalarda bulundu.

"Tarihi köprünün yayalaştırılması için alternatif yol hazır"

Lüleburgaz Belediyesi'nin tarihi Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü'nün yayalaştırılması için alternatif yol çalışmalarına başladığını hatırlatan Başkan Gerenli, "Tarihi köprünün restore edilip yayalaştırılması için alternatif yol çalışmalarımız hazır. Bunun için gerekli kamulaştırmaları yaptık. Alternatif yolun güzergahında yol açma çalışması gerçekleştirdik" dedi.

İhalesi çıkılan köprüleri 11 aydır yapamadılar

Lüleburgaz Belediyesi'nin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen DSİ'nin ihalesine 11 ay önce çıkılan 2 adet köprüye bir türlü başlayamaması merak konusu oldu. Başkan Gerenli köprülerin yapımına neden bir türlü başlanamadığını anlayamadığını söyleyerek, "Biz çalışmalarımızda sona gelmişken, bütün yükümlülüklerimizi yerine getirmişken bu süre zarfında DSİ tarafından yapılacak olan 2 köprünün 11 ay önce ihale süreci başlamasına rağmen neden hala yapılamadığını anlamak çok zor. Yaralanan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

2016'dan bu yana dere ıslahı masada

Öte yandan Trakya'nın birçok bölgesinde dere ıslahı çalışmaları gerçekleştirilirken, Lüleburgaz'da dere ıslahının masaya konduğu 2016 yılından bu yana yapılamaması vatandaşın tepkisini çekiyor. Aradan geçen 5 yıl içerisinde yaklaşık 3 kilometrelik hatta DSİ tarafından dere ıslahına yönelik bir çalışma gerçekleşmezken, Türkiye'nin önemli mega projelerinin bile daha kısa sürede bitmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu kapsamda 1973 yılında hizmete açılan ve o yılların en önemli projesi olan boğaz köprüsü o dönemin teknolojisiyle 3 yıl gibi kısa sürede bitirildi.