Başkan Gerenli "Çevre" için pedalladı! - Son Dakika

Başkan Gerenli, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda "Çevre için pedallıyoruz" sloganıyla bisiklet sürücülerine eşlik etti.

2021 yılını Çevre Yılı olarak kutlayan ve bu kapsamda çevre farkındalığına yönelik adımlar atan Lüleburgaz Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Çevre için pedallıyoruz" sloganıyla bisiklet derneklerinden çok sayıda bisiklet tutkununun bir araya geldiği etkinlikte, bisiklet sürücüleri Başkan Gerenli'yle birlikte yaklaşık 6 kilometrelik şehir turu gerçekleştirdi.

Gerenli'den bisiklet yolu müjdesi

Kongre Meydanı'ndan başlayıp sırasıyla İstasyon Caddesi, Nazif Balkan Caddesi, Büklüm Caddesi, İstanbul Caddesi, Fatih Caddesi ve yeniden başlangıç noktasında sona eren bisiklet turunun sonunda Başkan Gerenli önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Gerenli Lüleburgaz'ı tamamen bisiklet kenti yapmak için yeni çalışmaları olduğunu söyleyerek müjdeyi verdi. Başkan Gerenli, "Yenice Caddesi'nden Durak Mahallesi'ne kadar bisiklet yolu yapmak için çalışmalara başlayacağız. Lüleburgaz, prosedürlere uygun, modern bisiklet yollarıyla bir bisiklet kenti olmaya devam edecek. Lüleburgaz'ı ileriye taşıyacak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Sağlıklı bir çevre için pedalla!

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ilk kez 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararla kutlanmaya başlandı. Çevreye zarar veren, emisyon oranlarını artıran otomobillerden daha eski geçmişi olan bisiklet, temiz, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olarak ön plana çıkıyor. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda bisiklet yollarıyla birlikte bisiklet kullanımı büyük bir orana sahipken, ülkemizde Lüleburgaz Belediyesi 2018'de ilk kez uygulamaya koyduğu bisiklet taksileriyle çevreci bir adım attı. Bunun devamında Lüleburgaz Belediyesi düzenlediği Lüleburgaz Bisiklet Festivalleriyle bisiklet kullanımına farkındalık oluşturdu. Tüm bunlarla sınırlı kalmayan Lüleburgaz Belediyesi ilk uygulamasını Özgürlük Caddesi'nde hayata geçirdiği bisiklet yolunun dışında, kentin kuzeyinden güneyine yapacağı bisiklet yollarıyla çevreci yatırımlarını sürdürecek.