Başkan Gerenli'den Ankara çıkarması! - Son Dakika

Başkan Gerenli iki günlük Ankara programında Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam ve DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta'yı ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Gerenli Lüleburgaz'a kazandırılması beklenen çevre yolu ve uzun süredir yapılamayan dere ıslahı ve köprülerle ilgili önemli bilgi ve belgeler sundu.

Başkan Gerenli'nin Lüleburgaz'ın en önemli sorunları olan dere ıslahı, köprülerin yapımı ve çevre yolu yapım işi gerçekleştirdiği 2 günlük Başkent mesaisi sona erdi. Yoğun görüşme trafiği içinde gerçekleşen programlar sonucunda dere ıslahı ve çevre yolu sorunu DSİ ve Karayolları Genel Müdürlükleri'nde masaya yatırıldı.

Çevreyolu için 100 bin metrekare alan bedelsiz verildi

Yanında gerek çevre yolu gerekse de dere ıslahıyla ilgili sorunların yer aldığı belgeleri götüren Başkan Gerenli'nin ilk durağı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) oldu. Burada Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Yapım İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam ile görüşme gerçekleştiren Başkan Gerenli, uzun yıllardır uğraş verilen çevre yolunun bir an önce yatırım programına alınması için önemli bilgilendirmelerde bulundu. Olumlu geçen görüşmede Başkan Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi'nin imar planlarında yapmış olduğu değişikliklerle 100 bin metrekarelik alanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bedelsiz olarak devrettiklerini belirterek, çevre yolunun bir önce yapımına başlanması gerektiğini vurguladı.

İkinci durak DSİ!

Başkan Gerenli'nin KGM'den sonraki durağı ise DSİ Genel Müdürlüğü oldu. Burada DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta ve DSİ Edirne 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran ile görüşen Başkan Gerenli, Lüleburgaz Deresi'nin bir an önce ıslah edilmesi gerektiğini sel baskınlarından sonra ortaya çıkan görüntülerin bulunduğu belgeleriyle birlikte anlattı. Başkan Gerenli bununla birlikte DSİ'nin Tarihi Taş Köprü'nün yayalaştırılması için önemli adımlardan biri olan köprü yapımının bir an önce başlaması yönünde talepte bulundu.

"Takipçisi olacağız"

Başkan Gerenli'nin Lüleburgaz'ın çözüm bekleyen sorunları için gerçekleştirdiği 2 günlük Ankara ziyaretinde olumlu hava hakim oldu. Başkan Gerenli, "Lüleburgaz'ın çözüm bekleyen çevre yolu ve dere ıslahı gibi sorunların takipçisi olacağımızı söylemiştik. Her iki sorun çözülene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.