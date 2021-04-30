Başkan Gerenli'den Lüleburgazspor antrenmanına ziyaret - Son Dakika

Yönetim ve futbolcularla biraraya gelip takıma Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) başarılar dileyen Başkan Gerenli, " Lüleburgazspor'un bu zorlu lig maratonunda top koşturacak futbolcularımızın geçireceği başarılı bir sezonla Lüleburgaz'ın motivasyon ve enerjisini artıracağına inancım tamdır" dedi.

Bu sezon BAL'da kentimizi en iyi şekilde temsil etmek için sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Lüleburgazspor'u Başkan Gerenli ziyaret etti. LYFA'da devam eden antrenmanlarda Lüleburgazsporlu yönetim, teknik kadro ve futbolcularla biraraya gelen Başkan Gerenli takıma başarılar diledi.

Antrenmana yakın takip

Bir süre yönetim ve teknik kadroyla Lüleburgazspor hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Gerenli, takımının antrenmanını yakından takip etti. Gerçekleştirilen antrenman sonrasında sahaya giren Başkan Gerenli futbolcularla tanıştı. Futbolculara tek tek başarılar dileyen Başkan Gerenli, Lüleburgazspor'un arkasında olmaya devam edeceği mesajını verdi.

"İnancım tam"

Futbolculara kısa bir konuşma yapan Başkan Gerenli, Lüleburgazspor'un yeni yönetim, yeni teknik kadro ve takıma katılan yeni futbolcularla birlikte kente yeni bir hava kazandırdığını söyledi. Başkan Gerenli, "Bu kent futbolu çok sever. Futbolcusunu da bağrına basar. Futbolcu kardeşlerimizin öncelikle kendilerinden küçüklere iyi birer rol model olmasını diliyorum. Lüleburgazspor'un bu zorlu lig maratonunda top koşturacak futbolcularımızın geçireceği başarılı bir sezonla Lüleburgaz'ın motivasyon ve enerjisini artıracağına inancım tamdır" dedi.