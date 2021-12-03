Başkan Gerenli Farkındalık Şenliği'nde! - Son Dakika

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'in de bulunduğu şenlikte özel çocuklar birbirinden güzel aktiviteler gerçekleştirdi.

Başkan Gerenli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin düzenlediği "Farkındalık Şenliği'ne" katıldı. Şenlikte Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de yer aldı.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Şenlik kapsamında Empati Atölyesi'nden Eğlence Atölyesi'ne, Tarım Atölyesi'nden El Sanatları Atölyesi'ne kadar çok sayıda atölyenin de yer aldığı şenlikte çocuklar danstan çuval yarışına, halat çekmeden bulmaca oyununa kadar çok sayıda oyunla keyifli vakit geçirdi. Başkan Gerenli, Kaymakam Yüce ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem'in de halat çekme oyunun katıldığı şenlik atölye etkinlikleriyle sona erdi.