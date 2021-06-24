Başkan Gerenli sorunları yerinde dinliyor - Son Dakika

Başkan Gerenli sorunları yerinde dinliyor

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 Çevre Yılı kapsamında başlattığı temizlik kampanyası öncesinde Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, mahallelilerle bir araya gelip sorunları tek tek dinliyor.

Başkan Gerenli ardından mahalle halkıyla birlikte imece usulüyle sokakları süpürüyor. Lüleburgaz Belediyesi'nin Haziran ayı başında başlattığı mahallelerde temizlik kampanyasının yeni adresi Zafer Mahallesi oldu. Temizlik kampanyası öncesinde Zafer Parkı'nda vatandaşla bir araya gelen Başkan Gerenli, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Zafer Mahallesi Muhtarı Sabri Gündüz, Lüleburgaz Belediye Meclisi Üyesi Nihal Organ ve daire müdürlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşlar talep, öneri ve şikayetlerini bizzat Başkan Gerenli'ye iletti. İmece usulü temizlik Gerçekleştirilen toplantının ardından ellerine süpürgeleri alan Başkan Gerenli, muhtar Sabri Gündüz, meclis üyesi Nihal Organ ve mahalle sakinleriyle birlikte sokakları süpürdü. Vatandaşlar gerçekleştirilen temizlik kampanyasında oluşturulan farkındalıktan memnun olduklarını belirterek, sokakların kirletilmemesi yönünde mesaj verdi.

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