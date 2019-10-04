Başkan Gevrek'ten tesis değerlendirmesi

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 2014 yılından beri yönetim olarak yaptıkları tesisleşme çalışmalarıyla ilgili olarak, "2014'te geldiğimizde, tesislerde takımın yattığı yerden tutun da antrenman sahasına kadar bir şey yoktu. 2 tane saha yaptık. Çocuklar beton üstünde antrenman yapıyordu. Orayı komple değiştirdik" dedi.



Gevrek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kulüp olarak yapmayı planladıkları futbol köyü projesinin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"Çocuklar beton üstünde antrenman yapıyordu"



Göreve geldiklerinde tesis noktasında büyük sıkıntıların olduğunu belirten Gevrek, "Yapılan çalışmaların bir de görünmeyen yanları vardır. 2014'te geldiğimizde, tesislerde takımın yattığı yerden tutun da antrenman sahasına kadar bir şey yoktu. Hemen ilk adımı attık. Belki bunlar görülmedi. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Yukarıda 2 tane saha yaptık. Çocuklar beton üstünde antrenman yapıyordu. Orayı komple değiştirdik. O zaman, genel sekreterimiz Baki Budakoğlu da bize çok büyük katkı sağladı. Yeni geçtiğimiz tesisi ve sahaları biz yaptık. Yaklaşık 10 milyonun üzerinde para gitti, daha da harcanıyor. 15 milyonu buldu. Tesisleşme anlamında nereden nereye geldik diyoruz" şeklinde konuştu.



"200 dönüm yer lazım"



Başkan Gevrek altyapıyla ilgili de konuşarak, şunları söyledi:



"Çok önem verdiğimiz altyapı için tesisleşmeliyiz. Altyapıyla ilgili bir şeyler yapmalıyız. Stadımızın yanında, üniversitenin 100 dönümlük yeri var. Oradaki atletizm pistinin kalkması gerek. Bu konuyu bakan yardımcımızla görüştük. Saha için bir yer tespit edilip, kaldırılacak. Ama bu yetmiyor. 200 dönüm yer lazım. Yandaki 100 dönümü de sayın rektörümüzden talep ettik. Malatya'nın uzun vadeli geleceği için çok büyük bir yatırım olacak. Bununla alakalı ciddi adımlar attık. Bu, Malatya ve bölge futbol tarihini değiştirecek bir proje. Hayata geçirmek için kafa yoruyoruz. Bunu başarabilmek için de siyasetçilerimiz ve şehrin önde gelen insanları buraya el atmalı." - MALATYA