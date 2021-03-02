Başkan Geyikçi, pazarcı esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Geyikçi, pazarcı esnafını ziyaret etti

02.03.2021 15:31
Başkan Geyikçi, pazarcı esnafını ziyaret etti, System.String[]

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafının sorunlarını dinledi, alışveriş yapanlarla sohbet etti.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafının sorunlarını dinledi, alışveriş yapanlarla sohbet etti.

Başkan Geyikçi, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aktar ve birim müdürleriyle Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarını ziyaret etti.

Ziyarette belediye ekipleri tarafından pazarcı esnaflarına çorba ikramında bulunuldu. Daha sonra sabah erken saatlerde tezgahlarının başına gelen esnafların hayırlı ve bereketli bir gün geçirebilmesi için dua edildi.

Geyikçi, yaptığı açıklamada, özellikle salgın döneminde gıdaya olan ihtiyacın ve sağlıklı gıdaya ulaşımdaki zorlukların daha iyi görüldüğünü söyledi.

Bu konuda pazarcı esnaflarının, her türlü zorluklara göğüs gererek vatandaşlara ürünleri ulaştırmak için çalıştığını belirten Geyikçi, "Biz de bugün pazarcı esnaflarımızı ziyaret edelim, onların sorunlarını dinleyelim istedik. Belediye olarak her zaman vatandaşımızın, esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Finike'mizin eksiklerini gidererek, ilçemizin daha modern daha yaşanır bir kent yapmaya çalışacağız." diye konuştu.???????

Mustafa Geyikçi, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Geyikçi, pazarcı esnafını ziyaret etti - Son Dakika


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