Son Dakika Haberleri: Başkan Geylani, bayram öncesi mezbahana ve hayvan pazarını ziyaret etti
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Başkan Geylani, bayram öncesi mezbahana ve hayvan pazarını ziyaret etti

41 dakika önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bayram öncesi mezbahana ve hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Başkan Geylani, bayram öncesi mezbahana ve hayvan pazarını ziyaret etti, System.String[]
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bayram öncesi mezbahana ve hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Kurban Bayramı öncesi Tatvan Belediyesi Hayvan Pazarı ve Borsası ile Tatvan Belediyesi Mezbahanası'nda incelemelerde bulundu. Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Tatvan Belediyesi olarak Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Tatvan Belediyesi Hayvan Pazarı ve Borsası alanında satıcılar sorunsuz bir şekilde kurbanlıklarını satmaya başladı" dedi.

Hayvan Pazarı ve Borsası'nda satıcılar ve kurbanlık hayvan alanlarla sohbet eden Başkan Geylani, daha sonra kurban kesim alanı olarak belirlenen Tatvan Belediyesi Mezbahana'sında incelemelerde bulunarak Mezbahana'daki yetkililerden bilgi aldı. Belediye olarak tüm ekiplerin seferber olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Şimdiden tüm hemşerilerimin kurban bayramını kutluyorum" dedi. - BİTLİS
Mehmet Emin Geylani, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:18 Kaynak: İHA
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