Başkan Geylani'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Geylani, mesajında, "Değerli hemşehrilerim; bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki dayanışmayı pekiştirme günleridir. Sevginin, huzurun, sevincin ve saygının simgesi konumundaki bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. İslam alemi olarak dünya genelinde yaşanan salgın hastalıktan dolayı Kurban Bayramı'nın habercisi Hac farizasını yerine getirememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenab-ı Hak'tan dileğimiz şafi ismi ile bu salgın hastalığı şifası ile iyileştirmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Tatvanlı hemşehrilerim olmak üzere Kurban Bayramı'nızı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize ve İslam dünyasına sağlık, huzur, esenlikler getirmesini, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu nice bayramlar diliyorum" dedi. - BİTLİS