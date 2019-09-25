Son Dakika Haberleri: Başkan Geylani'den özel çocuklara ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Geylani'den özel çocuklara ziyaret

39 dakika önce

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, Tatvan Özel Eğitim ve Uygulama Merkezini ziyaret etti.

Başkan Geylani'den özel çocuklara ziyaret, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, Tatvan Özel Eğitim ve Uygulama Merkezini ziyaret etti.


Merkezde incelemelerde bulunan Geylani, yöneticilerden merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Geylani, çocuklara çikolata dağıtıp yaptıkları el işlerini inceledi. Herkesin bir engelli adayı olduğunu dile getiren Geylani, "Bu güzel ve bir o kadar özel kardeşlerimizin topluma kazandırılması için faaliyet yürüten okullarımızı ziyaret ettik. Çocuklarımız burada her türlü desteği ve eğitimi alıyor. Burada yaptıkları, ürettikleri çalışmalar kendilerine güven veriyor. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri için belediye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.


Başkan Geylani, okuldaki öğretmenler ve öğrenci velileri ile de sohbet ederek ailelere ve öğretmenlere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. - BİTLİS

Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Açıklaması
Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Ahmet Kaya'nın şarkısını paylaştı Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyondaki iyileşme sürecek Son dakika: Mevzuata aykırı ürün satışı yapan 3 bin 732 internet sitesine erişim engellenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:15:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Geylani'den özel çocuklara ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]