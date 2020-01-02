Başkan Geylani, esnaf ve basın mensuplarını ziyaret etti - Son Dakika

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, esnaf ve ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Başkan Geylani, çarşı merkezindeki ziyaretlerin ardından İbadullah Camisindeki pasajda esnafla bir araya geldi.
Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Geylani, daha sonra ilçedeki özel hastaneye giderek, 2020 yılının ilk bebeğini kucakladı.
Geylani, hastane ziyaretinin ardından ilçede görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Basın mensuplarına projelerini anlatan Geylani, yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi.