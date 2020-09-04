Başkan Geylani: "Tatvan su turizminde hakkettiği noktaya gelecek" - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan, Van Gölü sahilinde iskelelerin yapılacağı alanda çalışmalar öncesi son kontrolleri yaptı.

Önümüzdeki günlerde iskelelerin yapımına yüklenici firma tarafından başlanacağını söyleyen Başkan Geylani, "Bugün iskele yapılacak olan bölgelerde yer teslimi için bir araya geldik. Reşadiye köyünde yapılacak olan balıkçı barınağı ve Kale Mahallesi ile İşletme Mahallesi'nde yapılacak olan iskele çalışmaları birkaç gün içerisinde başlayacak. Bir yandan şehrimizin alt ve üst yapısını tamamlarken bir yandan da şehrimize büyük bir katma değer kazandıracak olan turizmin altyapısını oluşturuyoruz. Özellikle Kale Mahallesi'nde yapılacak iskelelerin bulunduğu alanda plaj projemizde bulunuyor. Sahil şeridimizde yapılacak olan gemi barınağının etüt çalışmaları hala devam ediyor. 2021 yılında gemi barınağımıza da başlayacağız. Mevcut iskelenin büyütülmesi, yeni iskelelerin yapımı ve gemi barınağının yapılmasıyla su turizminden hakkettiğimiz noktaya geleceğiz inşallah" dedi. - BİTLİS