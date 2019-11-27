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Başkan Geylani, vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, her hafta çarşamba günü gerçekleştirilen "Halk Günü" uygulaması kapsamında vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Başkan Geylani, vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, her hafta çarşamba günü gerçekleştirilen "Halk Günü" uygulaması kapsamında vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.


Vatandaşların talep ve şikayetlerini doğrudan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye iletebilmesi amacıyla başlatılan "Halk Günü" uygulamasında Başkan Geylani, gelen vatandaşlarla birebir ilgilenip taleplerini dinledi. Tatvan halkı, taleplerinin belediye birimleri tarafından hızla çözüme kavuşturulması için bu haftaki 'Halk Günü'ne yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren Başkan Geylani'yle bir araya gelmek için Tatvan Belediyesine gelen vatandaşlar, istek ve taleplerini iletti.


Belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirerek önerilerini dinleyen Başkan Geylani, Tatvan Belediyesinin hizmet alanında olan taleplerin çözümü için ilgili birimlere talimat verirken, diğer kurumların yetki alanındaki taleplerin de ilgili kurumlara iletilmesini istedi. Başkan Geylani, "Bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek adına gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hem şehrimizin sorunlarını çözeceğiz hem de birlik ve beraberlikten doğan bereketi bu şehre yayarak güzel hizmetler üreteceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Halkımızın bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Mehmet Emin Geylani, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
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