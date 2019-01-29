Son Dakika Haberleri: Başkan Gezer, Mahalle Mahalle Geziyor

Başkan Gezer, Mahalle Mahalle Geziyor

58 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve beraberindeki heyet 31 Mart yerel seçimleri kapsamında mahalle mahalle gezerek vatandaşlara seçim çalışmaları hakkında bilgi vererek destek istemeye devam ediyor.

Başkan Gezer, Mahalle Mahalle Geziyor, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve beraberindeki heyet 31 Mart yerel seçimleri kapsamında mahalle mahalle gezerek vatandaşlara seçim çalışmaları hakkında bilgi vererek destek istemeye devam ediyor.

Seçim startı verdikten sonra çalışmalara hız veren Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve beraberindeki heyet, mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer tarafından oluşturulan yönetim ve yürütme kurulu üyelerinden oluşan heyetin ziyaretine AK Parti Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu da katıldı.

Gezer başkanlığındaki heyet Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ, Tezharap, Ziyaret ve Alatosun mahallelerini ziyaret edip vatandaşların evlerine konuk oldu. Ziyaretlerde vatandaşlara AK Parti'nin hizmetlerini anlatan Erkan Gezer, Diyarbakır'ın hak ettiği hizmete ulaşması için destek istedi. Gezer ve beraberindekiler ev ziyaretlerinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinledi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Bağlar, Ak Parti, Güncel
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