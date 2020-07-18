Başkan Gezer, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Başkan Gezer, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçede vatandaşlarla buluşup partilerine yeni üye kazandırma çalışmalarına devam ediyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçede vatandaşlarla buluşup partilerine yeni üye kazandırma çalışmalarına devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Gönül Seferberliği' kapsamında ilçede gezmedik mahalle bırakmayan Başkan Gezer, vatandaşlarla buluşup partilerine yeni üye kazandırma çalışmalarına da devam ediyor. Başkan Gezer, beraberindekilerle birlikte 5 Nisan Mahallesinde ev ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaretler sırasında partilerine yeni genç üye kazandırma çalışmaları da gerçekleştiren Başkan Gezer, halkın takdirini topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Gezer, "Bağlar halkıyla buluşmaya çalışıyoruz, görüşmedik vatandaş bırakmayacağız. Evde, sokakta, iş yerinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ziyaretlerimizde aynı zamanda partimize yeni üye kazandırma çalışmaları da yürütüyoruz. Korona virüs salgını tedbirlerine uyarak partimize gönül vermiş, üye olmak isteyen vatandaşlarımızın evlerine gidip gereken işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki günlerde yine hemşehrilerimizi evlerine gidip parti politikalarını anlatıp partimize yeni üyeler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, AK Parti, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:26 Kaynak: İHA

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