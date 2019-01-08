Son Dakika Haberleri: Başkan Gibi Çalıştı; 11 Bin Noktayı Ziyaret Etti

Başkan Gibi Çalıştı; 11 Bin Noktayı Ziyaret Etti

1 saat önce

Ak Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Nihat Tekgümüş, seçim çalışmalarına başladığı günden bu güne kadar 11 bin 272 ayrı noktayı ziyaret ettiğini söyledi.

Başkan Gibi Çalıştı; 11 Bin Noktayı Ziyaret Etti, System.String[]

Gece-gündüz demeden çalışan Nihat Tekgümüş'ün bu performansı; oldukça takdir topladı.Yoğun bir şekilde çalışan Nihat Tekgümüş, sıkmadık el; girmedik nokta; ziyaret etmedik sivil toplum örgütü ve ev bırakmadı.

Kendisine gösterilen yoğun ilgiden memnun olan Nihat Tekgümüş;her gittiği yerde projielerini anlattı; yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi; partisine destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:55 Kaynak: Bültenler

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