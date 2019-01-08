Başkan Gibi Çalıştı; 11 Bin Noktayı Ziyaret Etti
1 saat önce
Ak Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Nihat Tekgümüş, seçim çalışmalarına başladığı günden bu güne kadar 11 bin 272 ayrı noktayı ziyaret ettiğini söyledi.
Gece-gündüz demeden çalışan Nihat Tekgümüş'ün bu performansı; oldukça takdir topladı.Yoğun bir şekilde çalışan Nihat Tekgümüş, sıkmadık el; girmedik nokta; ziyaret etmedik sivil toplum örgütü ve ev bırakmadı.
Kendisine gösterilen yoğun ilgiden memnun olan Nihat Tekgümüş;her gittiği yerde projielerini anlattı; yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi; partisine destek istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:55 Kaynak: Bültenler
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