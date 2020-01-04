Başkan gitmesine izin vermedi! 500 bin avro... - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan gitmesine izin vermedi! 500 bin avro... - Son Dakika Spor

Başkan gitmesine izin vermedi! 500 bin avro...

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, Ukraynalı golcü Artem Kravets'in takımdan gitmesine izin vermedi.

Başkan gitmesine izin vermedi! 500 bin avro..., System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, Ukraynalı golcü Artem Kravets'in takımdan gitmesine izin vermedi.


Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Artem Kravets'in gidişine izin çıkmadı. Sarı kırmızılı kulüp, Artem Kravets'in biriken alacağı olan 550 bin avroyu ödedi.


Bu ödeme neticesinde Artem'in sözleşme fesih hakkı ortadan kalktı. kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, taraftara verdiği sözü tutmuş oldu. Artem Kravets de, takım arkadaşları gibi Antalya'ya giderek takımın kamp yaptığı otele varıp çalışmalara başlayacak.


Artem Kravets, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada "Ligin ikinci yarısında gol atmak için elimden geleceği yapacağım" cümlesi kurdu.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:38 
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