Başkan Göğüsgeren'den Rektör Murat'a ziyaret
35 dakika önce
Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
İl Genel Meclis Başkanı
Sadık Göğüsgeren, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat
'ı makamında ziyaret etti.
Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Murat, İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren'e teşekkür etti. Misafirperverliğinden dolayı Rektör Murat'a teşekkür eden Başkan Göğüsgeren de kendisine çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE
Üniversiteyi karıştıran şantaj olayında Rektör'ün ifadesi ortaya çıktı!
Son Dakika! Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Gül'ün "yeni parti" girişimlerini eleştirdi
İçişleri Bakanlığı tüm valileri "düğün magandaları" karşı tekrar uyardı!