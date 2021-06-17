Başkan Gökhan Atık Su Arıtma Tesislerinde İncelemede Bulundu - Son Dakika

Başkan Gökhan Atık Su Arıtma Tesislerinde İncelemede Bulundu

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi çalışmalarını yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceme gezileri kapsamında Çanakkale Merkez ve Güzelyalı'daki Atık Su Arıtma Tesisleri'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi çalışmalarını yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceme gezileri kapsamında Çanakkale Merkez ve Güzelyalı'daki Atık Su Arıtma Tesisleri'ni ziyaret etti. Başkan Gökhan, 17 Haziran 2021 Perşembe günü gerçekleştirdiği ziyaretlerde İleri Biyolojik Ayrıştırma teknolojisine sahip Merkez ve Güzelyalı-Dardanos Atık Su Arıtma Tesislerinde incelemelerde. Başkan Yardımcıları ve teknik ekip eşliğinde gerçekleşen incelemelerde Başkan Gökhan, tesislerde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi alırken, Çanakkale Boğazı'nda etkili olan müsilajın temizlenmesinin yanı sıra mücadele yöntemlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. 17. 06. 2021 14: 39

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