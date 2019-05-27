Başkan Gökhan, Cumhuriyet ve İskele Meydanı'nda incelemelerde bulundu

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kent genelinde gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmaları incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceleme gezisi kapsamında Cumhuriyet ve İskele Meydanı'nda incelemede bulundu.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kent genelinde gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmaları incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceleme gezisi kapsamında Cumhuriyet ve İskele Meydanı'nda incelemede bulundu.



Başkan Gökhan'ın teknik inceleme gezisi kapsamındaki ilk durağı Cumhuriyet Meydanı oldu. Cumhuriyet Meydanı yapılması planlanan zemin iyileştirme çalışmaları hakkında teknik ekip eşliğinde incelemelerde bulunan Başkan Gökhan, yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi aldı.



Başkan Gökhan, Cumhuriyet Meydanı'nın ardından İskele Meydanı'nda yapılacak düzenlemeleri de yerinde inceledi. GESTAŞ İskelesi girişindeki yaya yolunun değiştirilmesi ile ilgili bilgi alan Başkan Gökhan, ticari taksi bekleme noktasında yapılan düzenlemeleri de yerinde inceledi. Öte yazdan İskele Meydanı'nda yer alan otobüs durağında yapılması planlanan düzenlemeler hakkında Ulaşım Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı. - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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