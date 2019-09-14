Son Dakika Haberleri: Başkan Gökhan Gürel: "Sporcularımızın yanındayız"
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Başkan Gökhan Gürel: "Sporcularımızın yanındayız"

3 dakika önce

Kütahya Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Murat Cengiz, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel'i makamında ziyaret etti ve yapımı tamamlanan Aslanapa futbol sahasında incelemelerde bulundu.

Başkan Gökhan Gürel:

Kütahya Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Murat Cengiz, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel'i makamında ziyaret etti ve yapımı tamamlanan Aslanapa futbol sahasında incelemelerde bulundu.


Ziyarette, Başkan Murat Cengiz'e Aslanapa Spor Kulübü Başkanı Behçet Tükkan, Aslanapa İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Turhan Yavuz eşlik etti.


Belediye olarak amatör sporculara her zaman destek verdiklerini ifade eden Gürel, "Yenileme çalışmaları yapılan Aslanapa futbol sahamız 22 Eylül 2019 tarihinde Aslanapaspor'un ilk maçıyla açılacak. Diğer branşlarda yetenekli olan sporcularımıza destek vermek için her zaman belediye olarak hazırız" dedi.


Aslanapa Gençlik Hizmetleri Müdürü Turhan Yavuz, "İlçemizde yapımı tamamlanan futbol sahamızda ASKF Başkanı Murat Cengiz ve Aslanapa Spor Kulübü Başkanı Behçet Tükkan ile birlikte incelemelerde bulunduk. Daha sonra Belediye Başkanımız Gökhan Gürel'i makamında ziyaret ederek bilgilendirdik. Aslanapaspor Kulübü ilk maçını 22 Eylül 2019 tarihinde yenilenmiş sahasında yapacak. Tüm Aslanapa halkı davetlidir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:48 Kaynak: İHA
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