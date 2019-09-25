Son Dakika Haberleri: Başkan Gökhan Gürel: "Trafik sorununu çözeceğiz"
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Başkan Gökhan Gürel: "Trafik sorununu çözeceğiz"

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, yol düzenleme ve sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Başkan Gökhan Gürel:

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, yol düzenleme ve sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, "İlçemiz Hürriyet Mahallesi Altıntaş Caddesinde, Cumhuriyet Mahallesi Kütahya Caddesi ve Ören Caddesi'nde, sıcak asfaltlama çalışmalarına başladık. Çalışmalarımızda hava şartları müsaade ettiği sürece devam edilecektir. Yapılan çalışmalarımızda, ilçemiz şehir içi trafik yolu sorununu çözerek, ulaşımı rahatlatmış olacağız. Yaptığımız çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Hürriyet Mahallesi, Ülgür Gökhan, Aslanapa, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
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