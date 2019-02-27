Başkan Gökhan: "Hafta Sonları Bile Makam Aracımı Kullanmam. Özel Şoförüm Hala Yoktur"
1 saat önce
Çanakkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Ülgür Gökhan, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.
Çanakkale
Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi
Belediye Başkan Adayı Ülgür Gökhan
, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.
Çanakkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Ülgür Gökhan, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti. "Ne mürebbiyem ne özel şoförüm oldu" diyen Başkan Gökhan, "Hafta sonları bile makam aracımı kullanmam. Özel şoförüm hala yoktur. Öyle bir ahlakım yoktur. Bununla pirim yapmaya çalışıyor. Varlıklı bir aileden geldiğimi ifade etmek istiyor. Ben varlıklı bir ailedenim ama dürüst bir ailedenim. Dedem bu kente 1945'te gelmiş. Tesadüfi olarak hep az bulunan malları satmakla uğraşmışız. Bir tek kişi bir lira fazla sattı diyemez" şeklinde konuştu.
'Zabıtanın görevi belli'
Pazar Yeri'ndeki denetimlerle ilgili ise Başkan Gökhan, "Pazar Yeri'nde fiyat denetimi olmaz. Evrak denetimi olur. Fatura, hal çıkışı, irsaliye olur. Zorla ucuzlatmak diye bir şey söz konusu değil. Tarım İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi'nin görevli olduğu konularda biz ihbarda bulunduk. Bir gün gelmediler. Köy ekmeklerinin yasası var. Menşeii belli olacak deniliyor. Mücadele ettik. Görevimizi yapıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü bugüne kadar gelip yapmadı. Zabıtanın görevleri belli" dedi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:38 Kaynak: İHA
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