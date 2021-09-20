Başkan Gökhan Halkın Bakkalı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Başkan Gökhan Halkın Bakkalı'nda İncelemelerde Bulundu

20.09.2021 19:03

Çanakkale Belediyesi çalışmalarını yerinde incelemek amacı ile teknik inceleme gezilerini sürdüren Başkan Gökhan, Halkın Bakkalı hizmet ofisini ziyaret etti.

Çanakkale Belediyesi çalışmalarını yerinde incelemek amacı ile teknik inceleme gezilerini sürdüren Başkan Gökhan, Halkın Bakkalı hizmet ofisini ziyaret etti.

Başkan Gökhan, 20 Eylül 2021 Pazartesi günü gerçekleştirdiği teknik inceleme gezisi kapsamında Esenler Mahallesinde bulunan Halkın Bakkalı'nda incelemelerde bulundu. Kısa süre içerisinde kentlilere hizmet vermeye başlayacak olan Halkın Bakkalı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gökhan, hizmet ofisinde yapılacak olan düzenlemelere ilişkin bilgi aldı.

20. 09. 2021 17: 20

Kaynak: Habermetre
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Pazartesi, Çanakkale, Esenler, Eylül, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Başkan Gökhan Halkın Bakkalı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Gökhan Halkın Bakkalı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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