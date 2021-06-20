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Başkan Gökhan Şehit Babalarının Babalar Gününü Kutladı - Son Dakika

Başkan Gökhan Şehit Babalarının Babalar Gününü Kutladı

20.06.2021 12:04
Başkan Gökhan Şehit Babalarının Babalar Gününü Kutladı, System.String[]

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, şehit babalarına zeytin fidesi hediye ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, şehit babalarına zeytin fidesi hediye ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Babalar Günü dolayısıyla şehit ailelerine takdim edilen zeytin fidelerinin yanında Başkan Gökhan'ın kutlama mesajı da yer aldı. Mesajında tüm babaların çok özel ve kıymetli olduğunu belirten Başkan Gökhan, bununla birlikte şehit ailelerine özel olarak saygı ve minnetini sunmak istediğini kaydetti.

Başkan Gökhan mesajında; "Bir canı sonsuz bir sevgi, sabır ve emekle büyütmek, yetiştirmek, topluma kazandırmak hiç kolay bir iş değildir. Bu zorlu görevi üstlenen tüm babalarımız sevgi, empati, insaniyet, cesaret ve fedakarlığın hayat bulmuş şeklidir. Yaslanacak en güvenilir omuzdur çoğu zaman. Toplumun temel taşı olan ailenin en önemli direklerinden biri; bilmediğimizde öğretmen, hastalandığımızda doktor, yorulduğumuzda uzanacak diz, üzgünken ağlayacak omuz, keyifliyken içten gelen karşılıklı bir kahkaha, mutfaktaki sıcacık çorba, kısaca hayata dair en önemli detaylardan biri olan babalarımız, yalnızca bir gün değil her zaman başımızın tacıdır. Ben de vefakar babalarımıza atfedilen bu anlamlı günde, vatanımız için canlarını veren evlatlarını yanlarında değil yüreklerinde yaşatmaya devam eden siz çok kıymetli şehit ailelerimize özel olarak sevgi, saygı ve minnetlerimi sunmak istedim. Babalar gününüz kutlu olsun" ifadelerini kutladı.

20. 06. 2021 11: 53

Başkan Gökhan Şehit Babalarının Babalar Gününü Kutladı

Ülgür Gökhan, Babalar Günü, Şehit, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Gökhan Şehit Babalarının Babalar Gününü Kutladı - Son Dakika


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