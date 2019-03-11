Son Dakika Haberleri: Başkan Gökhan, Tarragona Heyetini Ağırladı

Başkan Gökhan, Tarragona Heyetini Ağırladı

54 dakika önce

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 'Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi Açılış ve Strateji Geliştirme Toplantısı' için kentte bulunan Tarragona Belediye Başkan Yardımcısı Begoa Flora ve Tarragona Akıllı Kent Platformu Genel Müdürü Gustavo Cuadrado'yu makamında ağırladı.

Başkan Gökhan, Tarragona Heyetini Ağırladı, System.String[]
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 'Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi Açılış ve Strateji Geliştirme Toplantısı' için kentte bulunan Tarragona Belediye Başkan Yardımcısı Begoa Flora ve Tarragona Akıllı Kent Platformu Genel Müdürü Gustavo Cuadrado'yu makamında ağırladı.

Çanakkale Belediyesinin hibe faydalanıcısı olarak İspanya Tarragona Belediyesi, Tarragona Akıllı Şehir Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesinin 12 Mart Salı günü gerçekleşecek olan Açılış ve Strateji Geliştirme Toplantısı kapsamında Tarragona heyetini ağırlayan Başkan Gökhan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Her iki kentin ileri düzey akıllı şehir dönüşümünü ileriye taşımak üzere uzun vadeli işbirliklerinin yapılması ve ortak projeler hazırlanmasının hedeflendiği proje kapsamında karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

Öte yandan, Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesinin Açılış ve Strateji Geliştirme Toplantısı, 12 Mart Salı günü saat 11.00'da Parion Hotel'de gerçekleşecek. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:24 Kaynak: İHA

Hüseyin Vefa Ülgür, Çanakkale, Güncel
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