Başkan Gökhan Yüksel altyapı çalışmalarını yakından takip ediyor - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçenin 25 yıllık atık su sorununu çözüme kavuşturacak altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, görevli personelden gelişmeler ile ilgili bilgi aldı.



Başkan Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi işbirliği ile yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında şantiye sahalarını tek tek dolaşarak, çalışmalar kapsamında kaydedilen gelişmeler hakkında personelden bilgi aldı. Çalışma alanlarını denetlemeye Turgut Özal Bulvarı'nın sahil kesiminden başlayan Başkan Gökhan Yüksel, sırasıyla Neyzen Tevfik Meydanı ve Yunus Mahallesi Kasımpatı Sokak'ta yürütülen çalışmaları inceledi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamadıkları için cam ve balkonlarda oturan vatandaşlar ile de sohbet eden Başkan Yüksel, çalışmalar ile ilgili vatandaşlara da bilgi verdi.



Sokağa çıkma yasağı süresince büyük bir gayretle çalışan ve projenin önemli aşama kaydetmesini sağlayan görevlilere teşekkür eden Yüksel, "Kartal'ın 25 yıldır süregelen bu altyapı sorununun çözümünde bizlere büyük destekler sunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Yürütülen çalışmalar sayesinde önümüzdeki 150 yıllık sürede benzer sorunlar yaşanmayacak. Kartal'ın önemli bir sorununu çözmekle birlikte sürekli gelişen ilçemizin altyapı noktasında gelecek ihtiyaçlarını da karşılayarak, ilçemize artı değeri katacak çalışmalarda çaba sarf eden bütün emekçi kardeşlerime de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL