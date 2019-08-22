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Başkan Gökhan Yüksel, Ankara Caddesi'nde yağış sırasında alınan tedbirleri denetledi

4 dakika önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul'da dün etkisini gösteren sağanak yağış sırasında Kartal'ın işlek caddelerinden Ankara Caddesi'nde denetlemelerde bulundu.

Başkan Gökhan Yüksel, Ankara Caddesi'nde yağış sırasında alınan tedbirleri denetledi, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul'da dün etkisini gösteren sağanak yağış sırasında Kartal'ın işlek caddelerinden Ankara Caddesi'nde denetlemelerde bulundu.


Cumartesi günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası birçok noktada su baskınları meydana gelmiş ve çok sayıda vatandaş mağdur olmuştu. Benzer bir durumun Kartal'da yaşanmaması için belediyenin tüm birimlerini harekete geçiren Başkan Gökhan Yüksel, dün etkili olan sağanak yağış sırasında uzman personelle beraber ilçenin en işlek caddelerinden Ankara Caddesi'nde ve bağlantılı sokaklarda alınan tedbirleri denetledi.


Başkan Gökhan Yüksel, denetleme sırasında esnafı tek tek gezerek hayırlı işler diledi. Bölge esnafı Başkan Gökhan Yüksel'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirterek, Kartal Belediyesi tarafından alınan tedbirler nedeniyle teşekkür etti. Başkan Yüksel, ziyaret sırasında kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşlarla da uzun sohbetlerde bulundu. - İSTANBUL

Gökhan Yüksel, İstanbul, Kartal, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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