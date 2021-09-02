Başkan Gökhan Yüksel balıkçıların yeni sezon heyecanına ortak oldu - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, av yasağının bitmesi ile 2021-2022 su ürünleri av sezonuna başlayan balıkçı esnafının heyecanına ortak oldu. Bereketli bir sezon dilemek amacıyla Kartal Balıkçılar Çarşısı'nda balıkçılarla bir araya gelen Başkan Yüksel, "Tüm balıkçı esnafımıza bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Vira bismillah. Rastgele" dedi.

"DENİZLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Ziyaretinin ardından bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel şu şekilde konuştu:

"Deniz ürünleri sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda insan sağlığı açısından da büyük öneme sahip. Bu anlamda sadece esnafımızı değil, tüm komşularımızı ilgilendiriyor. Siz değerli esnafımızın komşularımıza en iyi şekilde hizmet verebilmesi için Kartal Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Burada kışın taşkın olmasının önüne geçebilmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber kanal çalışması gerçekleştirdik ve su baskınlarına karşı gerekli önlemi almış olduk. Su ürünlerine ev sahipliği yapan denizlerimize de sahip çıkıyoruz ve her türlü kirliliğin önüne geçmek için ilgili tüm kurumlarla koordineli olarak çalışıyoruz. Umarız denizlerimiz de yeniden pırıl pırıl olur. Bu duygu ve düşüncelerle açılışını gerçekleştirdiğimiz balık sezonunun hayırlı olması temennisiyle tüm balıkçı esnafımıza bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Vira bismillah. Rastgele."

Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibariyle sona erecek.