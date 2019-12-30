Başkan Gökhan Yüksel'den huzurevine yılbaşı ziyareti - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, huzurevi ziyaretinde bulunarak yaşlıların yeni yılını kutladı. Huzurevi sakinleriyle dans eden Başkan Yüksel, birlik ve beraberlik içerisinde sağlık ve huzur dolu 2020 yılı temennisinde bulundu.



Ziyaret sırasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaşlılarla tek tek ilgilenerek yeni yılın anısına hediye takdiminde bulundu. Huzurevi sakinlerinin mutlu olduğu ziyarette Başkan Yüksel huzurevi sakinleri ile dans ederek keyifli bir gün geçirdi.



Kartal Belediyesi tarafından Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nde düzenlenen eğlencede konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Büyüklerimiz ile yaşlılarımız ile birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. 2020 yılına girerken onlarla birlikte olmak istedik. Onların yeni yılını kutladık. Onlara sağlık, huzur, mutluluk dolu uzun yıllar diledik ve beraber olmakla birlikte onların mutluluğu yüzlerindeki gülümseme her şeye bedel diyorum. Büyüklerimizi unutmamalıyız. Anne babamızı, yaşlılarımızı unutmamalıyız. Biz de inanın müsait oldukça onları ziyaret ediyoruz. Onlar için motive edici bir şey onlara güç katıyor o yüzden bir aradayız, keyifliyiz" diye konuştu.



2020 yılı için güzel dileklerde bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "2020 yılı için elbette sağlık huzur mutluluk başta olmak üzere, inşallah her birimiz ülkemiz için de başarı dolu imkanların arttığı, refah seviyesinin yükseldiği bir yıl olsun. Herkes umduğunu hem başarsın hem de hedeflerine ulaşsın istiyorum. Herkesin şansı bol olsun 2020 yılında" diye konuştu.



Huzurevinde yaşayan sakinler ise Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ziyaretinden, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen programdan mutluluk duyduğunu belirttiler. Yapılan ikramlar ve sıcak bir atmosfer içinde geçen ziyaret çekilen fotoğrafların ardından sona erdi. - İSTANBUL