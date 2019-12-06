Başkan Gökhan Yüksel'den Kartal için birlikte çalışma vurgusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede görev yapan kaymakam, emniyet müdürü ve Milli Eğitim müdürünü makamlarında ziyaret etti.



İlk olarak Hükümet Konağı'na giden Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'e iade-i ziyarette bulundu ve burada görev yapan personel ile bir süre sohbet etti. Daha sonra ilçeye yeni atanan Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Kartal İlçe Emniyet Müdürü Feramuz Çetin'i makamlarında ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, kendilerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.



Ziyaretlerde ortak mesajlar veren Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi ile diğer kamu kurumları arasında var olan uyum ve iş birliğinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini belirtti. Birlikte çalışma vurgusu yapan Başkan Yüksel, vatandaşa en iyi hizmetin verilmesi ve sorunlarının çözümü noktasında her zaman hazır olduklarını söyledi. - İSTANBUL