Başkan Gökhan Yüksel'den Kurban Bayramı için kutlama mesajı - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Gökhan Yüksel, "Tüm komşularımın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; ilçemize, İstanbul'umuza, ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Yüksel yayımladığı mesajında, "Yardımlaşma ve dayanışma mevsiminin en güzel esintisini üzerimizde hissettiğimiz, küslüklerin ortadan kalktığı, barışın birleştirici gücünün hakim olduğu, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'nı hep beraber kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sevdiklerimizle birlikte pandemi gerekliliklerini unutmadan bir araya geleceğimiz, güzel anılar biriktirerek kutlayacağımız bu bayramda, zorluk çekenlerimizi unutmamalı, yardımlarımızla kardeşlik duygularımızı güçlendirmeliyiz. Bayramı bir fırsat olarak görerek birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günlere inancımızı yükseltmeliyiz. Böylesi anlamlı günlerde temelleri atılan ya da güçlenen birlik bağları kolay kolay bozulmaz.

Covid-19 sürecinin ilk günlerinden bu yana Kartal Belediyesi olarak salgınla mücadelede alınması gereken tüm önlemleri aldık. Normalleşme sürecinin başlamasıyla yaşadığımız zor günlerin ardından, yaraları birlikte yenilenerek sarıyoruz. Belediye olarak komşularımızın bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Nöbetçi ekiplerimiz bayram süresince hizmetinizde olacak"diye belirtti. - İSTANBUL