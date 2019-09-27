Son Dakika Haberleri: Başkan Gökhan Yüksel'den, riskli bölgelerdeki vatandaşlara ziyaret
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Başkan Gökhan Yüksel'den, riskli bölgelerdeki vatandaşlara ziyaret

20 dakika önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, dün Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, önce teknik ekiple toplantı yaparak kriz masası kurdu, ardından riskli bölgelerdeki vatandaşları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Gökhan Yüksel'den, riskli bölgelerdeki vatandaşlara ziyaret, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, dün Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, önce teknik ekiple toplantı yaparak kriz masası kurdu, ardından riskli bölgelerdeki vatandaşları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Kartal Belediyesi Kriz Merkezinde açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Deprem sonrası ilçemizde önemli bir sıkıntı yaşanmamış, can ve mal kaybı olmamıştır. Belediye ekiplerimiz olası acil bir durum için 24 saat nöbettedir. Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Resmi kurumlar tarafından yapılmayan hiç bir açıklamayı lütfen dikkate almayalım. Acil bir durumda 05321369090 numaralı WhatsApp hattımızdan belediyemizle iletişime geçebilirsiniz" ifadelerini kullandı.


Ardından Kartal'daki birçok mahalledeki riskli olduğu düşünülen binaları ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, 6 Şubat'ta 21 vatandaşın hayatını kaybettiği ve büyük tedirginlik yaşanan Orhantepe Mahallesi'nde de incelemelerde bulundu. Burada bir grup vatandaşla sohbet eden Başkan Yüksel, Orhantepe'de ki dönüşüm süreciyle ilgili bilgi verdi. Başkan Yüksel, "Yeşilyurt apartmanda yaşanan vahim olayın ardından Orhantepe'yi dönüştürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Tek önceliğimiz bu iş. Ancak işin bir kısmı vatandaşta bitiyor. Sizin bir araya gelmeniz, birlik olmanızdan başlıyor. En az 3'te 2'lik çoğunluk sağlayan adalarda biz adım atabiliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kartal Belediyesi'ne 103 başvuru


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında kurulan Kartal Belediyesi Kriz Masasında 24 saat esaslı çalışma programı oluşturuldu. Kriz masasındaki personel, sabaha kadar görevlerine devam etti. Teknik elemanlardan oluşan hasar tespit ekipleri de vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek sabaha kadar binalarda incelemelerde bulundu.


Depremin ardından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun tempoda çalışan Kartal Belediyesi Kriz Merkezine sadece dün 103 şikayet ve başvuru geldi.


Tahliye edilen 3 binada ki vatandaşlar Kartal Belediyesi tarafından misafir edildi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:13 Kaynak: İHA
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